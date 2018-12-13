В 2019 году на шашлычный набор россияне потратили минимум 970 рублей

Это на 16% больше, чем в 2018 году. Минимальный шашлычный набор: порция шашлыка, розжиг, мангал, шампуры.

В первые майские праздники (1-5 мая) россияне потратили минимум 970 рублей, чтобы приготовить шашлык. Это на 16% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики анализировали траты россиян в первые дни мая в магазинах и заведениях общепита. Минимальный шашлычный набор: порция шашлыка, розжиг, мангал, шампуры. В среднем, на порцию шашлыка россияне тратили 320 рублей, это на 13% больше, чем в 2018. Мангалы стали дороже на 19% (420 рублей), набор шампуров стоит 145 рублей (+9%), средство для розжига – 85 рублей (+35%).

Самый дорогой шашлык в Московской области, Москве и Свердловской области.

Ранее мы писали, что диетологи советуют россиянам не есть более 400 граммов шашлыка в сутки и как правильно готовить шашлык.

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