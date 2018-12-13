Диетологи советуют россиянам не есть более 400 граммов шашлыка в сутки

Для разнообразия рациона следует совмещать мясо с овощами.

Диетологи посоветовали россиянам на майских праздниках есть не более 400 граммов шашлыка в день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Не нужно превышать 1,6 грамма белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 граммов белка. Антонина Стародубова

Так как в ста граммах баранины и свинины содержится около 20 граммов белка, то в день нужно съедать не больше 300-400 граммов мяса. Для разнообразия рациона следует совмещать мясо с овощами. Если переедать длительное время, могут обостриться хронические заболевания, в худшем случае – появиться новые.

Ранее в Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык.

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