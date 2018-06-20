В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

Этих правил стоит придерживаться, чтобы не нанести вред здоровью.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как правильно готовить шашлык. Этих правил стоит придерживаться, чтобы не нанести вред своему здоровью. Об этом пишет RT.

По словам специалиста, мясо для приготовления шашлыка должно быть хорошо вымочено в маринаде, а после тщательно обжарено. К шашлыку необходимо добавить побольше овощей и зелени. Они содержат полезные пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют хорошему пищеварению.

Также диетолог дал рекомендации по выбору мяса. Он отметил, что стоит выбирать нежирные сорта, например баранину. А со свинины, которую чаще всего выбирают для приготовления шашлыка, стоит срезать жир.

Тутельян подчеркнул, что на пикнике главное — не переедать. Лучше съесть один шампур хорошо приготовленного мяса, чем пять, от которых может стать плохо.

Диетолог призвал страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом и больных сахарным диабетом не нарушать диету даже в майские праздники.

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