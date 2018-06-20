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Россиянам могут запретить ввозить мясо и сыры из-за границы

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Такое предложение поддержали в Россельхознадзоре и Минсельхозе.

Национальная мясная ассоциация предложила запретить гражданам России привозить мясо и молочную продукцию из-за границы. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо представителей организации вице-премьеру Алексею Гордееву.

Инициаторами выступили такие компании как: " Черкизово", "Велком, "Мираторг", "Ремит". Такое предложение поддержали в Россельхознадзоре и Минсельхозе.

Авторы проекта опасаются, что вместе с продуктами питания россияне могут привезти опасные болезни, такие как ящур и АЧС. Ящуром могут заболеть овцы, свиньи, козы и крупный рогатый скот. АЧС подвержены домашние и дикие свиньи, летальный исход равен почти 100%.

Если данную инициативу примут, то у россиян более тщательно будут проверять багаж и ручную кладь. Исключение намерены сделать для молочных смесей и детского питания.

Ранее на Piter.TV: МЧС разрешило россиянам жарить шашлыки на майские праздники.
Видео: YouTube 

Теги: запрет, минсельхоз, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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