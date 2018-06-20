МЧС разрешило россиянам жарить шашлыки на майские праздники

Но при условии соблюдения мер безопасности.

МЧС разрешило россиянам жарить шашлыки на природе, но при условии соблюдения мер безопасности. Об этом заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, сообщает РИА Новости.

На майские праздники спасателям придется работать в режиме повышенной готовности, так как выходные несут потенциальные риски. Перед разведением костра для шашлыков, нужно убрать сухую траву и проследить, чтобы погода была безветренной. Однако, в некоторых регионах вообще может быть установлен запрет на разведение огня. Этот факт россиянам тоже стоит учитывать.

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

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