На майские праздники 63% россиян останутся дома

Еще 35% поедут на дачу.

Большая часть россиян не планирует никуда ехать на майские праздники, а намерена остаться дома или на даче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У 63% россиян нет никаких дел, они просто останутся дома. Еще 35% опрошенных поедут на дачу на майские шашлыки, а также на садовую, приусадебную деятельность. Поедут в другие города только 6% граждан.

Главной причиной, по которой россияне остаются дома – дороговизна поездок. Так ответили 70% опрошенных. Еще 10% не могут поехать на отдых из-за своей работы, еще 8% из-за здоровья.

В майские каникулы россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая).

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Видео: Piter.TV