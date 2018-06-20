Петербург стал лидером для путешествий с детьми на майские праздники

В среднем, в мае родители с детьми путешествуют от 2 до 4 дней.

Российский сайт бронирования отелей Tvil.ru выявил, какие города России популярны для путешествий с детьми на майские праздники.

Так в первую пятерку российских городов вошли: Санкт-Петербург, Севастополь, Казань, Москва и Ярославль. Курорты в рейтинг не включались.

В среднем, в мае родители с детьми путешествуют от 2 до 4 дней и тратят на проживание от 2,6 до 4,2 тысяч рублей на семью в сутки. В Санкт-Петербурге семьи пробудут 4 дня и потратят около 3,1 рублей в сутки на проживание.

Меньше всего на жилье на майские потратят в Севастополе, больше всего - в Москве.

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Видео: Piter.TV