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"Где лучшие тусовки?": Петербург вошел в топ тусовочных городов
Сегодня, 10:06
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nastya960

"Где лучшие тусовки?": Петербург вошел в топ тусовочных городов

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В тройку попали Сочи и Москва.

Ко дню вечеринки российский сайт бронирования жилья Tvil.ru опросил в социальных сетях туристов и узнал, в каких городах России проходят лучшие тусовки.

Самым тусовочным городом оказался курортный город Сочи, за него проголосовали 33% опрошенных. На втором месте расположилась Москва (24%) и тройку замкнул Санкт-Петербург (14% опрошенных).

Пятерка городов с лучшими вечеринками:

  1. Сочи, 33%
  2. Москва, 24%
  3. Санкт-Петербург, 14%
  4. Москва, 9%
  5. Владивосток и Севастополь - по 10%

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​​​​​​​Фото: pixabay 

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Теги: вечеринки, опрос, топ, тусовки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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