"Где лучшие тусовки?": Петербург вошел в топ тусовочных городов

Ко дню вечеринки российский сайт бронирования жилья Tvil.ru опросил в социальных сетях туристов и узнал, в каких городах России проходят лучшие тусовки.
Самым тусовочным городом оказался курортный город Сочи, за него проголосовали 33% опрошенных. На втором месте расположилась Москва (24%) и тройку замкнул Санкт-Петербург (14% опрошенных).
Пятерка городов с лучшими вечеринками:
- Сочи, 33%
- Москва, 24%
- Санкт-Петербург, 14%
- Москва, 9%
- Владивосток и Севастополь - по 10%
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Фото: pixabay
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