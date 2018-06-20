"Где лучшие тусовки?": Петербург вошел в топ тусовочных городов

В тройку попали Сочи и Москва.

Ко дню вечеринки российский сайт бронирования жилья Tvil.ru опросил в социальных сетях туристов и узнал, в каких городах России проходят лучшие тусовки.

Самым тусовочным городом оказался курортный город Сочи, за него проголосовали 33% опрошенных. На втором месте расположилась Москва (24%) и тройку замкнул Санкт-Петербург (14% опрошенных).

Пятерка городов с лучшими вечеринками:

Сочи, 33% Москва, 24% Санкт-Петербург, 14% Москва, 9% Владивосток и Севастополь - по 10%

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