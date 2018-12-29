В Петербурге уснувшего на вписке школьника изнасиловали бутылкой водки и пластмассовой игрушкой

Виновный рассказал, что сделал это "ради шутки".

Вечеринка подростков в квартире на проспекте Героев закончилась изнасилованием одного из несовершеннолетних гостей. Уснувшему на вписке школьнику засунули в задний проход пустую бутылку из-под водки и пластмассовую игрушку в виде клубники. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим оказался 16-летний житель Петербурга. Школьник получил приглашение на вечеринку в одной из тематических групп в социальных сетях. Никого из присутствующих в квартире он не знал.

Известно, что молодые люди весь вечер и всю ночь распивали спиртные напитки в больших количествах. Когда школьник уснул в состоянии сильного алкогольного опьянения, один из малоизвестных товарищей засунул ему бутылку в задний проход. Там же оказалась пластмассовая клубника. По словам некоторых свидетелей, все было "ради шутки".

Через несколько дней после происшествия пострадавший рассказал обо всем маме. Она заявила на хулиганов в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Личность предполагаемого "шутника" уже установлена силовиками.

Ранее мы писали, что ревнивый петербуржец засадил луковицу во влагалище своей возлюбленной.

Фото: pixabay.com