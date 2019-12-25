Жительница Ленобласти заподозрила мужа в совершении противоправных действий в отношении её 12-летней дочери

Всё произошло у озера Песчаное.

Полицейские разыскивают иностранного гражданина за противоправные действия в отношении несовершеннолетней дочери жены. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Тихвинского района 27 июля с заявлением пришла 33-летняя женщина. Она сообщила, что у озера Песчаное Борского сельского поселения её 41-летний муж, гражданин другой страны, совершил противоправные действия в отношении её 12-летней дочери.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ. Полицией приняты меры к задержанию подозреваемого.

Ранее в Петербурге был арестован подросток по обвинению в серии сексуальных преступлений.

Фото: Piter.tv