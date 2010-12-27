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Мужчина обратился в полицию Ломоносова с заявлением о насилии над обеими дочерьми
Сегодня, 15:10
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maksimmowa

Мужчина обратился в полицию Ломоносова с заявлением о насилии над обеими дочерьми

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Подозреваемым в совершении преступления стал 20-летний безработный петербуржец.

В пятницу, 26 июля, в полицию Ломоносова обратился местный житель с заявлением о сексуальном насилии над малолетними. Новость сообщило издание "Фонтанка" 27 июля.

36-летний мужчина рассказал, что накануне, приблизительно в час дня, у школы №417 на улице Жоры Антоненко неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух его дочерей – пяти и десяти лет.

В этот же день нарядом полиции был задержан подходящий под описание 20-летний безработный житель Кировского района Петербурга. Подозреваемого передали в Следственный комитет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Фото: Pixabay

Теги: ломоносов, насилие несовершеннолетних, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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