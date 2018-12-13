Диетолог рассказал о вреде чрезмерного употребления шашлыков

Большое количество белка может привести к обострению хронических заболеваний.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о вреде чрезмерного употребления шашлыков. По ее словам, если есть в течение десяти дней мясо, в котором содержится много белка, то могут обостриться хронические заболевания. При этом человек может не догадываться, что у него есть заболевание до его обострения. Об этом пишут РИА Новости.

В частности, если есть много мяса и при этом запивать его алкоголем, в том числе красным вином, то может впервые произойти приступ подагры. Поэтому в период длинных выходных стоит есть больше овощей и ягод и не допускать переедания. Также не рекомендуется запивать шашлык сладкими напитками, так как они увеличивают калорийность блюд.

Ранее мы писали, что диетологи советуют россиянам не есть более 400 граммов шашлыка в сутки.

Видео: YouTube