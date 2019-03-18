Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Чикаго"

Россияне отличились в очередном матче НХЛ.

Шайбы Панарина и Бучневича помогли " Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Чикаго Блэкхокс". Игра проводилась в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился со счетом 6:3 (1:0, 0:1, 5:2) в пользу гостей.

Россиянин Павел Бучневич забросил шайбу в ворота соперника на 43-й минуте. На 50-ой минуте отличился россиянин Артемий Панарин. Бучневич также сделал удачную передачу, после которой забил его коллега по команде. Шайбы смогли забросить также Филип Хытил, Райан Стром, Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Хозяева матча могут поблагодарить за очки Доминика Кубалика и Дрэйка Каджула.

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Видео: YouTube/SPORTSNET