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Никита Кучеров принес "Тампа-Бэй" очередную победу

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Хоккеиста признали второй звездой игрового дня.

Россиянин Никита Кучеров принес "Тампа-Бэй" очередную победу. Нападающий признан второй звездой игрового дня в НХЛ. В понедельник 17 февраля спортсмену удалось забить победную шайбу в ворота "Колорадо". Это произошло во время овертайма

Встреча завершилась с результатом 3:4 в пользу гостей - "Тампа-Бэй". Напомним, что на счету Кучерова в 73 очка (29+44). Форвард набрал из за проведенные 58 матча в сезоне.

Ранее Piter.tv писал о том, что команда по хоккею Путина и Лукашенко одержала победу со счетом 13:4.

Видео: YouTube/SPORTSNET

Теги: никита кучеров, тампа-бэй
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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