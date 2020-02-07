Команда по хоккею Путина и Лукашенко одержала победу со счетом 13:4

Президент РФ играл под номером "11".

В пятницу, 7 февраля, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко после совещания в Сочи сыграли в хоккей. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что лидеры государств играли за команду "белых". При этом Лукашенко вышел под номером "01", а капитаном команды стал Путин. Отмечается, что лидер РФ играл под номером "11"

По итогу матча "президентская команда" одержала победу со счетом 13:4.

Ранее мы сообщали о том, что Путин дал оценку переговорам с Лукашенко.

Видео:Борис Левченко/YouTube