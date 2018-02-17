Две передачи Панарина принесли "Лос-Анджелесу" победу над "Ванкувером"

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился голевыми передачами на Адриана Кемпе, оформившего дубль. "Лос-Анджелес" идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 85 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 74 матча, забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач. В феврале 2026 года форвард ушел из "Рейнджерс" в "Лос-Анджелес".

