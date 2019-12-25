Шайбы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону"

Игра закончилась со счетом 4:0.

Шайбы российских спортсменов Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Столичный клуб одержал победу над противником в результатом 4:0. В ворота оппонентов голы забили на 19, 29, 36 и 60 минутах встречи Евгений Кузнецов, Мартин Фехервари, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Спортсмен Евгений Кузнецов отметился 16-й заброшенной шайбой в текущем сезоне НХЛ. Также он записал на свой счет 35 результативных передач в 53 проведенных матчах. Его соотечественник, капитан команды Александр Овечкин забросил 33-й гол в нынешнем регулярном чемпионате. В общей сложности хоккеист заработал 65 очков (за 33 гола и 32 голевых передачи) в 54 игре. На счету Дмитрия Орлова сохраняется 25 очков (за 8 шайб и 17 передачи) в 52 матчах.

В настоящее время "Вашингтон" находится на четвертой позиции в списке Столичного дивизиона. Команда прервала серию из трех поражений. У клуба набрано 67 очков в 56 матчах. "Каролина" является лидером этого же дивизиона с 79 очками.

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