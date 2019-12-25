Гол и две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 5:1.

Гол и две передачи российского нападающего Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Выездной матч завершился с результатом 5:1. В составе команды победителей в воротах противников заброшенными шайбами отметились на 4, 7, 38, 46, 55 минутах спортсмены Дентон Хайнен, Сидни Кросби, Брок Макгин, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель (гол в пустые ворота). От оппонентов единственной шайбой на 27 минуте отметился Пьерр Белльмар.

Форвард Малкин отметился во время игры также двумя результативными передачами. Россиянин набрал очки в седьмой игре подряд. К текущему моменту на его счету записано десять голов и 14 голевых передач в 20 проведенных матчах текущего сезона НХЛ.

Выступающие за "Тампу" форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 35 бросков по воротам. Следующим противником хоккеистов на льду станет "Детройт". Игра запланирована на домашней арене 5 марта.

"Питтсбург" в тот же день сыграет на выезде с "Каролиной".

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