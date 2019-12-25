Шайба Подколзина принесла "Ванкуверу" победу в матче НХЛ против "Айлендерс"

Матч закончился со счетом 4:3.

Шайба российского спортсмена Василия Подколзина принесла "Ванкуверу" победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс". На выезде канадцы обыграли соперников с результатом 4:3. Со стороны победителей заброшенными шайбами отличились на ледовой арене на 28, 32, 50 и 51 минутах Брэд Хант, Джей Ти Миллер, Нилс Хогландер и Василий Подколзин. Им ответили на 24, 39 и 42 минутах встречи Ноа Добсон, Кайл Палмьери и Энтони Бовилье.

Россиянин Подколзин забросил свою 10-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Для форварда он является дебютным в профессиональной карьере в НХЛ. Всего нападающий набрал 15 очков (за десять голов и пять передач) в 53 проведенных матчах. Его соотечественник и голкипер из"Айлендерс" Семен Варламов отразил 34 броска по воротам.

На данный момент "Ванкувер" занимает шестую позицию в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. Команда заработала 60 очков в 56 матчах. "Айлендерс" также находятся на шестом месте, но в Столичном дивизионе. У хоккейного клуба из Нью-Йорка сейчас записано 48 очков за 51 игру.

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