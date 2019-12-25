Панарин помог "Рейнджерс" победить "Сент-Луис" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:3.

Гол и две передачи российского нападающего Артемия Панарина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги НХЛ. Встреча завершилась с результатом 5:3. Заброшенными шайбами в воротах противников со стороны победителей отметились на 9, 37, 48, 52 и 59 минутах спортсмены Алексис Лафренье, Райан Строум, Патрик Немет, Крис Крайдер и Артемий Панарин (гол в пустые ворота). От "Сент-Луиса" отличились на 38, 39 и 40 минутах Райан О"Райлли, Иван Барбашев и Дэвид Перрон.

Россиянин Иван Барбашев забросил в текущем сезоне НХЛ свою 17-ю шайбу. На счету форварда "Сент-Луиса" также за 24 результативные передачи в 52 проведенных матчах. Его соотечественник Артемий Панарин отметился двумя голевыми пасами. В общей сложности спортсмен набрал 59 очков (за 15 голов и 44 передачи) в 49 играх. Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 бросков по воротам.

В настоящее время "Рейнджерс" расположились на третьем месте в Столичном дивизионе с 73 очками за 54 игры. "Сент-Луис" набрал 70 очков в 53 матчах. Клуб занимает второе место в рейтинге Центрального дивизиона.

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