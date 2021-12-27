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Уэйн Гретцки призвал не допускать сборную России на МЧМ-2022 в Канаде

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Турнир должен пройти этим летом в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки призвал не допускать сборную России на молодежный чемпионат мира в Канаде. Об этом он заявил в эфире TNT.

Бывший хоккеист заявил, что конфликт на Украине является бессмысленным. Он также пожелал стране всего наилучшего и заявил, что молится за жизни людей.

Я думаю, что международный хоккей должен сказать: "Мы не позволим им [России] играть на МЧМ". Думаю, что мы, канадцы, должны занять эту позицию, поскольку матчи будут проходить в Эдмонтоне.

Уэйн Гретцки, экс-хоккеист

Отметим, что МЧМ-2022 должен пройти летом в Эдмонтоне и Ред-Дире. Предыдущий розыгрыш турнира был приостановлен из-за роста случаев заболевания коронавирусом среди игроков.

Ранее мы сообщали, что гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс".

Видео: Twitter / NHL on TNT

Теги: запрет, молодежная сборная россии по хоккею, мчм-2022, уэйн гретцки
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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