Шайбы Чинахова и Воронкова помогли "Коламбусу" обыграть "Калгари"

Игра закончилась со счетом 5:2.

"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) в пользу гостей ледового стадиона. В составе команды победителей отличились голами в воротах противников на 3, 12, 27, 54 и 59 минутах встречи российский нападающий Егор Чинахов, Деймон Северсон, Александр Тексье, Дмитрий Воронков и Адам Фантилли. От хозяев шайбы оппонентам забросили на 8 и 15 минутах Маккензи Уигар и Коннор Зари.



Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко провел на льду 15 минут 4 секунды, нанес три броска по воротам и провел один силовой прием, защитник Иван Проворов сыграл 20 минут 38 секунд, совершил два силовых приема и завершил матч с показателем полезности "-1", вратарь Даниил Тарасов отразил 28 бросков.

Напомним, что "Коламбус" набрал 39 очков в 47 проведенных матчах. На текущий момент клуб занимает последнее, восьмое место в рейтинге Столичного дивизиона. А "Калгари" с 47 очками после 48 игр расположился на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче, который состоится 28 января на выезде, "Блю Джекетс" сыграют против "Ванкувер Кэнакс", а "огоньки" примут у себя "Чикаго Блэкхокс".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET