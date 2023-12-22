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"Вашингтон" уступил "Колорадо", Овечкин отметился голевой передачей

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Форвард набрал 29 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" потерпел крупное поражение от "Колорадо" со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Россиянин помог Дилану Строуму забросить первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 43 матча и набрал 29 (8+21) очков.

Ранее мы сообщали, что голы Бучневича и Торопченко принесли "Сент-Луису" победу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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