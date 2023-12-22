Голы Бучневича и Торопченко принесли "Сент-Луису" победу

Игра закончилась со счетом 4:3.

Команда "Сент-Луис Блюз" в овертайме обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на территории канадского города. Она завершилась с результатом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0) в пользу гостей ледовой площадки. В составе клуба победителей голами в воротах соперников на 14, 15, 42 и 63 минутах отметились спортсмены Джейк Нейборс, Павел Бучневич , Алексей Торопченко и Брэйден Шенн. Со стороны хозяев поля хет-трик оформил Пиус Зутер. нападающему удалось забить шайбы оппонентам на 42, 46, 60минутах встречи.



В следующем матче "Сент-Луис", который запланирован на 26 января, на выезде сыграет против "Сиэтл Кракен". А 27 января "Ванкувер" на домашнем стадионе примет у себя "Коламбус Блю Джекетс".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET