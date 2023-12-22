Шатаут Самсонова помог "Торонто" обыграть "Виннипег"

Игра закончилась со счетом 1:0.

Представители команды "Торонто Мейпл Лифс" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проводилась на территории канадского города и завершилась победой хозяев ледовой арены. Встреча закончилась с результатом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Автором решающего гола в овертайме на 65 минуте стал спортсмен Остон Мэттьюс

По итогам встречи первой звездой был признан российский голкипер Илья Самсонов. Вратарю удалось отразить все 32 броска, совершенных противниками. Таким образом хоккеист оформил свой второй шатаут в сезоне 2023-2024 годов в турнире НХЛ. В составе команды "Мейпл Лифс" для спортсмена игра стала шестой по счету, которую он провел "на ноль". В общей сложности в чемпионатах НХЛ Илья Самсонов отыграл 12-й сухой матч и обошел по этому показателю голкипера из "Нью-Йорк Рейнджерс", своего соотечественника Игоря Шестеркина (реализовал 11 шатаутов). В рейтинге по данному показателю среди российских специалистов Самсонов занял чистое девятое место. Рекордсменом по шатаутам остается Евгений Набоков (59).

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET