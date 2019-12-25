Игра закончилась со счетом 6:1.

Шайба и передача Дадонова помогли "Вегасу" разгромить "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гостевая игра завершилась с результатом 6:1. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 14, 25, 29, 30, 38 и 59 минутах встречи спортсмены Джейк Айкел, Евгений Дадонов, Майкл Амадио (29), Джонатан Маршессо, Николас Руа, Уильям Карлссон. От "Калгари" отличился на 11 минуте Диллон Дьюб.

Российский хоккеист Евгений Дадонов забросил свою 19-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он также реализовал голевую передачу сокоманднику. Таким образом спортсмен отметился результативными действиями в третьем матче подряд. ЗА сезон он успел набрать в общей сложности 39 очков в 71 проведенной игре.

В текущий момент "Вегас" располагается на четвертом месте рейтинга Тихоокеанского дивизиона."Калгари" лидирует в списке с 99 очками за 74 игры.

Хет-трик и две передачи Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу в игре НХЛ против "Баффало".

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