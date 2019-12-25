Хет-трик и две передачи Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу в игре НХЛ против "Баффало"

Игра закончилась со счетом 6:2.

Хет-трик и две передачи Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало". В гостевом сражении на ледовой арене команда обыграла соперников с результатом 6:2. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 20, 21, 28, 33 и 58 минутах, 47 минуте спортсмены Дэвид Перрон, Брэндон Саад, Владимир Тарасенко (реализовал хет-трик на 28, 33, 58 минутах), Павел Бучневич. От "Баффало" отличились на 13 и 25 минутах Расмус Асплунд и Алекс Так.

Российский нападающий Владимир Тарасенко оформил свой хет-трик впервые с 10 февраля 2019 года. Спортсмен также отметился результативными передачами в эпизодах с голами Перрона и Саада. На счету форварда за текущий сезон НХЛ записано 72 очка в 67 играх. Его соотечественник Павел Бучневич также записал на свой счет два результативных паса. Он набрал 65 очков в 65 матчах.

В настоящий момент "Сент-Луис" набрал 98 очков в 74 встречах. Команда занимает вторую позицию в таблице Центрального дивизиона. "Баффало" идет шестым в списке Атлантического дивизиона.

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