Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 4:1.

Шайба российского нападающего Валерия Ничушкина помогла "Колорадо Эвеланш" обыграть "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреса на ледовой арене канадского города Ванкувер завершилась с результатом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей. В команде победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 12, 21, 31 и 40 минутах Эндрю Кольяно, Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, и Брэд Хант. От проигравших зрителям запомнился голом на 33 минуте спортсмен по имени Элиас Петтерссон. Стоит уточнить, что форвард "Ванкувера" из России Андрей Кузьменко оформил в игре одну голевую передачу, а другой нападающий "Кэнакс" Илья Михеев не сумел отметиться результативными действиями. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 28 бросков из 29 по воротам клуба.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET