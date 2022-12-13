Нападающий "Миннесоты" Капризов забросил свою 100-ю шайбу в НХЛ

Игра с "Каролиной" закончилась со счетом 2:5.

Российский нападающий из "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил свою 100-ю шайбу в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Благодаря голу форварда команда все равно не смогла обыграть соперников в домашней встрече, которая завершилась с результатом 5:2. Матч проводился с "Каролиной". Со стороны клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 30, 34, 38, 43, 46 минутах спортсмены Брент Бернс, Брэди Шей, Теуво Теравайнен, Джэлен Четфилд и Мартин Нечас. У проигравших на 28, 48 минутах отметились Кирилл Капризов и Мэтт Болди. Нападающий "Каролины" и соотечественник Капризова Андрей Свечников отдал две результативные передачи, а также получил в третьем периоде матч-штраф, когда толкнул в борт головой игрока Брэндона Дюхейма.

Напомним, что 25-летний Капризов выступает в НХЛ с 2020 года. В текущем сезоне турнира на счету россиянина записано 53 очка (26 шайб + 27 результативных передач). В настоящее время "Каролина" является лидером в рейтинге Столичного дивизиона, в 45 матчах хоккейная команда набрала 64 очка. "Миннесота" располагается на третьей строчке в таблице Центрального дивизиона, набрав 54 очка в 44 проведенных играх.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET