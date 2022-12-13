В США назвали героем русского хоккеиста за отказ участвовать в ЛГБТ-акции

Такер Карлсон оценил поступок Ивана Проворова.

Американский телеведущий с телеканала Fox News Такер Карлсон назвал героем российского защитника "Филадельфии" Ивана Проворова за отказ спортсмена участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форварду пришлось пропустить раскатку перед игрой с "Анахаймом". Однако он участвовал в самой ледовой встрече, которая закончилась победой его команды с результатом 5:2.

Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением? Такер Карлсон, ведущий FX

Напомним, то главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла объявил прессе о том, что Иван Проворов отсутствовал на разминке из-за отказа надевать специальный свитер с обозначениями в поддержку ЛГБТ, пропаганда которой запрещена на территории РФ. Хоккеист из России рассказал о том, что не хочет надеть джерси с логотипами по религиозным соображениям, но этим действием он не планировал кого-либо оскорбить. Торторелла заявил, что уважает решение Проворова и не видит повода убирать защитника в запасной состав.

Ведущий Fox News Карлсон заявил о завершении карьеры Байдена из-за секретных документов.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт