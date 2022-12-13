Ведущий Fox News Карлсон заявил о завершении карьеры Байдена из-за секретных документов

Такер Карлсон рассказал о скандале с документами, найденными у лидера Белого дома.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире заявил о завершении политической карьеры лидера Белого дома Джо Байдена и его профессиональной репутации из-за секретных документов, которые были найдены в вашингтонском офисе президента США, а также - в гараже. Речь идет о прецеденте хранения документов, содержащих тайные сведения, в ненадлежащем для этого месте.

Это очевидное начало конца Джо Байдена. <...> Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым. Такер Карлсон, журналист

Ведущий в СМИ напомнил о том, что помощники американского лидера до сих пор продолжают находить стопки документов, оставленные Джо Байденом в самых разных местах. Такер Уарлсон добавил, что вместо того, чтобы уничтожить улики, ассистенты политика "высылают документы в Министерство юстиции США. В FOX News заметили, что речь идет о нехорошем знаке для лидера администрации Вашингтона.

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Фото и видео: FOX News