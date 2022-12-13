Такер Карлсон рассказал о том, что власти США пытаются давить на западные СМИ.

Американский телеканал Fox News в прямом эфире рассказал о том, что граждане США не знают о том, что Украина проигрывает на поле боя. Соответствующая информация появилась во время авторской программы журналиста Такера Карлсона. Ведущий уверен в том, что это происходит под давлением со стороны властей. Те, кто утверждает обратное официальной версии происходящего, сразу же обвиняются в "работе на Россию". По мнению спикера, американцы оказались в опасном неведении о вопросах, которые могут отразиться на уровне их жизни.

Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Это то, что они видят в программе Today каждое утро последние 11 месяцев. Отчасти, потому что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им. Такер Карлсон, ведущий FOX News

Такер Карлсон отмечает, что на самом деле положение дел у Вооруженных сил Украины сейчас остается крайне плачевным. В качестве примера он привел статью бывшего главы Пентагона Роберта Гейтса и бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс в издании Washington Post. В материале авторы упомянули о том, что киевский режим катастрофически проигрывает России, и проиграет в том случае, если только в администрации Вашингтона не продолжат оказывать ей всяческую поддержку.

Fox News: Вашингтон искусственно создаёт панику вокруг России в политических интересах.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live