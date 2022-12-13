Fox News: Вашингтон искусственно создаёт панику вокруг России в политических интересах

Теперь это стало стандартным ответом Вашингтона на любое происшествие.

Белый дом специально "фабрикует панику" вокруг России. Штаты используют её в политических интересах. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

По словам журналиста, в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала информацию, по которой кандидат в президенты Хиллари Клинтон поручила офису повлиять на результаты выборов.

Чтобы замять эту оплошность, кампания Клинтон заявила, что это сделала Россия, что русские хакнули серверы Такер Карлсон, ведущий Fox News

Спецслужбы знали, что это неправда. Несмотря на это, они "не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону РФ – это отличный политический инструмент". Как отметил журналист, теперь это стало стандартным ответом Вашингтона на любое происшествие.

Ранее Piter.TV писал, что в Белом доме заявили, что не воюют с Россией.

Фото и видео: FOX News