Шайба Ничушкина не спасла "Колорадо" от поражения "Далласу"

Игра закончилась со счетом 5:3.

Представители команды "Колорадо Эвеланш" уступили в рамках выездного матча, организованного регулярным чемпионатом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), клубу "Даллас Старз". Ледовая встреча завершилась победой хозяев спортивной арены с результатом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). В составе "Старз" дубль оформил на 15 и 58 минутах спортсмен Мэйсон Марчмент. Дополнительно по одной шайбе в ворота соперников забросили на 6, 28, 39 минутах Тайлер Сегин, Джейми Бенн и Роопе Хинц. От "Колорадо" отличились на 14, 42 и 49 минутах российский нападающий Валерий Ничушкин, Арттури Лехконен и Микко Рантанен.



Форвард из России Валерий Ничушкин забросил свою третью шайбу в текущем сезоне. Хоккеист набрал шестое очко в семи проведенных матчах. Ранее наш соотечественник пропустил старт регулярного чемпионата из-за прохождения программы помощи. Его одноклубник, нападающий Николай Коваленко, а также выступающие за "Даллас" защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов результативными действиями зрителям в игре не запомнились. Российский голкипер из "Колорадо" Александр Георгиев отразил 19 из 23 бросков по воротам команды.

В настоящее время "Даллас" с 28 очками находится на пятой позиции в рейтинге Западной конференции, а "Колорадо" с 26 очками находится на девятой строчке таблицы.

Ничушкин стал героем победного матча "Колорадо" против "Вегаса" в НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET