Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Каролину" в НХЛ

Матч закончился со счетом 3:2.

Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 3:2. В составе клуба победителей голы реализовали на 16, 26 и 48 минутах спортсмены Илья Михеев, Митчелл Марнер и Онджей Касе. От "Каролины" шайбами ответили на 45 и 60 минутах Итан Бир и Винсент Трочек.

Российский хоккеист Илья Михеев забросил свою 12-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Также на счету российского форварда записано пять результативных передач в 32 проведенных матчах. По результатам встречи "Торонто" набрал 83 очка в 61 матче. Команда находится на третьей позиции в списке Атлантического дивизиона. "Каролина" лидирует в рамках Столичного дивизиона с 87 очками за 60 игр.

Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Бостон" в НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET