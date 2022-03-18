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Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Каролину" в НХЛ

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Матч закончился со счетом 3:2.

Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 3:2. В составе клуба победителей голы реализовали на 16, 26 и 48 минутах спортсмены Илья Михеев, Митчелл Марнер и Онджей Касе. От "Каролины" шайбами ответили на 45 и 60 минутах Итан Бир и Винсент Трочек.

Российский хоккеист Илья Михеев забросил свою 12-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Также на счету российского форварда записано пять результативных передач в 32 проведенных матчах. По результатам встречи "Торонто" набрал 83 очка в 61 матче. Команда находится на третьей позиции в списке Атлантического дивизиона. "Каролина" лидирует в рамках Столичного дивизиона с 87 очками за 60 игр.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: илья михеев, каролина, нхл, торонто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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