Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Бостон" в НХЛ

Матч закончился со счетом 4:2.

Дубль российского нападающего Кирилла Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Бостон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. С результатом 4:2 команда обыграла на домашнем льду соперников. На 7 и 16 минутах встречи шайбы в ворота противников отправил Капризов, также голы записаны на счет Джордана Гринуэя и Райана Хартмана (в пустые ворота). Они реализовали попытки на 48 и 60 минутах. От "Бостона" отличились на 17 и 22 минута спортсмены Крэйг Смит и Брэд Маршанд.

Форвард Кирилл Капризов забросил 32 шайбы в текущем сезоне НХЛ. Также нападающий из "Миннесоты" отметился 43 результативными передачами за 58 проведенных игр. Его одноклубник Дмитрий Куликов не сумел отличиться в рамках матча.

Таким образом "Миннесота" набрала 74 очка после 59 матчей. Клуб поднялся на третью позицию рейтинга Центрального дивизиона. "Бостон" с 79 очками в 61 игре остался на четвертом месте в списке Атлантического дивизиона.

Хет-трик Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ.

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