Хет-трик Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Вашингтон Кэпиталз" в гостевом матче обыграл канадскую команду "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме с результатом 4:3. Со стороны победителей заброшенными шайбами в воротах соперников отметились на 6,7 и 56 минутах, а также на 61 минуте спортсмены Евгений Кузнецов (совершил хет-трик) и Ларс Эллер. Им ответили на 41, а также 44 и 45 минутах матча соперники Куинн Хьюз и Бо Хорват (реализовал дубль).

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий Евгений Кузнецов забросил 19 шайб, а также сделал 38 результативных передач в 57 проведенных матчах. Форвард в данной игре набрал 475-е очко за профессиональную карьеру в клубе. Этот счет позволил ему войти в десятку самых результативных игроков в истории "Вашингтона". Второй и третий гол спортсмен совершил при помощи передачи капитана команды, соотечественника Александра Овечкина.

Сейчас "Вашингтон" с 74 очками после 60 матчей находится на четвертом месте в рейтинге Столичного дивизиона. "Ванкувер" набрал 65 очков за 59 игр, что позволяет команде находиться на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

"Коламбус" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ, шайбы забили Чинахов и Капризов.

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