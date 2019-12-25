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Хет-трик Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
Сегодня, 9:07
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Хет-трик Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

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Игра закончилась со счетом 4:3.

"Вашингтон Кэпиталз" в гостевом матче обыграл канадскую команду "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме с результатом 4:3. Со стороны победителей заброшенными  шайбами в воротах соперников отметились на 6,7 и 56 минутах, а также на  61 минуте спортсмены Евгений Кузнецов (совершил хет-трик) и Ларс Эллер. Им ответили на 41, а также 44 и 45 минутах матча соперники Куинн Хьюз и Бо Хорват (реализовал дубль).

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий Евгений Кузнецов забросил 19 шайб, а также сделал 38 результативных передач в 57 проведенных матчах. Форвард в данной игре набрал 475-е очко за профессиональную карьеру в клубе. Этот счет позволил ему войти в десятку самых результативных игроков в истории "Вашингтона". Второй и третий гол спортсмен совершил при помощи передачи капитана команды, соотечественника  Александра Овечкина.

Сейчас "Вашингтон" с 74 очками после 60 матчей находится на четвертом месте в рейтинге Столичного дивизиона. "Ванкувер" набрал 65 очков за 59 игр, что позволяет команде находиться на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

"Коламбус" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ, шайбы забили Чинахов и Капризов.

Фото: Pixabay.com

Теги: ванкувер, вашингтон кэпиталз, евгений кузнецов, нхл, овертайм, хет-трик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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