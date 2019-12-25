"Коламбус" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ, шайбы забили Чинахов и Капризов

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Коламбус" обыграл "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победитель определился по серии буллитов, так как основное время и овертайм завершились с результатом 2:2. От "Коламбуса" отличился на 14 минуте российский спортсмен Егор Чинахов, который также реализовал победный буллит. Также в ворота оппонентов шайбу забросил его партнер по клубу Зак Веренски (на 60 минуте игры). В составе "Миннесоты" отметились на 20 и 34 минутах встречи Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло.

Российский форвард Кирилл Капризов забросил свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он набрал очки в восьмом матче подряд. В общей сложности хоккеист запомнился 43 результативными передачами в 56 проведенных встречах. Его соотечественник Егор Чинахов отметился седьмым голом за данный чемпионат. Для дебютанта арсенал пополнился 12 очками в 48 играх.

В настоящее время "Коламбус" с 61 очком в 59 играх находится на пятом месте в рейтинге Столичного дивизиона. "Миннесота" имеет 72 очка после 57 матчей. Команда расположилась в тройке лучших в турнирной таблице Центрального дивизиона.

"Миннесота" с помощью Капризова обыграла "Детройт" в НХЛ.

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