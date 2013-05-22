"Миннесота" с помощью Капризова обыграла "Детройт" в НХЛ

Матч завершился по буллитам со счетом 5:6.

"Миннесота" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. Далее гости смогли выиграть встречу по серии буллитов. В составе команды победителей шайбы за игру забросили в ворота оппонентов на 2 и 44, 13, 30 и 53 минутах спортсмены Мэтт Болди (реализовал дубль), Юэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов. От "Детройта" отметились на 7 и 19, 15 и 26, 58 минутах Якуб Врана (оформил дубль), Лукас Рэймонд (дубль) и Джордан Эстерле.

Форвард из России Кирилл Капризов забросил 29 шайб в текущем сезоне НХЛ. Россиянин отличился в седьмой раз подряд. Он произвел 43 результативные передачи в 55 проведенных матчах. Нападающий из "Детройта" Владислав Наместников отметился голевым пасом. Хоккеист за сезон набрал 24 очка (за 13 шайб и 11 результативных передач) за 56 встреч.

В настоящее время "Миннесота" набрала 71 очко после 56 матчей. Клуб занимает третью позиции в рейтинге Центрального дивизиона. "Детройт" с 55 очками находится на пятой строчке Атлантического дивизиона.

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