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Шайба Михеева принесла "Торонто" победу над "Коламбусом"

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На его счету 10 голов и 5 передач в нынешнем сезоне НХЛ.

"Торонто" обыграл "Коламбус" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Торонто" Илья Михеев забросил одну из шайб в ворота "Коламбуса". Россиянин открыл счет на восьмой минуте первого периода.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Илья Михеев провел за "Торонто" 27 матчей и набрал 15 (10+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева принесла "Тампе" победу над "Детройтом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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