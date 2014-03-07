Шайба Михеева принесла "Торонто" победу над "Коламбусом"

На его счету 10 голов и 5 передач в нынешнем сезоне НХЛ.

"Торонто" обыграл "Коламбус" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Торонто" Илья Михеев забросил одну из шайб в ворота "Коламбуса". Россиянин открыл счет на восьмой минуте первого периода.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Илья Михеев провел за "Торонто" 27 матчей и набрал 15 (10+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева принесла "Тампе" победу над "Детройтом".

Видео: YouTube / SPORTSNET