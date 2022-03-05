Шайба Сергачева принесла "Тампе" победу над "Детройтом"

Игра закончилась со счетом 3:1.

Шайба российского нападающего Михаила Сергачева принесла "Тампе" победу над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. На домашнем льду спортсмены выиграли у оппонентов с результатом 3:1. Со стороны победителей шайбы в ворота забили на 27, 51 и 60 минутах матча Брэйден Пойнт, Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос (реализовал гол в пустые ворота). От "Детройта" на 34 минуте отметился Робби Фаббри.

Россиянин Сергачев забросил свою четвертую шайбу в текущем сезоне НХЛ. В настоящее время на его счету значатся 24 результативных передач. Одноклубник и соотечественник форварда Никита Кучеров совершил в матче два голевых паса, за весь сезон спортсмен набрал 28 очков (за 10 забитых шайб и 18 передач) в 19 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Таким образом "Тампа" набрала 78 очков в 54 играх. Команда поднялась на первое место в рейтинге Атлантического дивизиона. "Детройт" идет на пятой позиции с 54 очками в 55 встречах.

Шайбы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону".

Фото и видео: YouTube / PRO Hockey