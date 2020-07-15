Сеул оштрафует TikTok за незаконный сбор данных несовершеннолетних

Китайская компания выплатит Южной Корее 186 млн вон.

Сеул оштрафует китайское приложение TikTok за незаконный сбор данных несовершеннолетних. Соответствующее распоряжение выдала Комиссия Южной Кореи по коммуникациям. Иностранному сервису придется выплатить 186 миллионов вон (около 155 тысяч долларов) за незаконный сбор и передачу за границу личных данных детей.

В связи с нарушением первого пункта статьи 31 закона "О хранении и использовании информации сетями связи", провайдеру TikTok Pte Ltd выносится приказ об исправлении, штраф в 180 миллионов вон сообщение Комиссии по коммуникациям

В Сеуле отметили, что за нарушение компанией TikTok второго пункта 63 статьи, сервис будет обязан выплатить дополнительный штраф в шесть миллионов вон. Таким образом, в общей сложности китайское предприятие передаст Южной Корее 186 млн вон.

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Видео: YT / ABC News In-depth