Сергей Семак прокомментировал решение о его дисквалификации в матче с "Уфой"

Тренер отметил, что решение КДК в рамках закона, и его дело и дело клуба - готовиться к следующему матчу.

Тренер "Зенита" прокомментировал свою дисквалификацию на две игры РПЛ из-за "оскорбления официальных лиц матча". О решении КДК РФС стало известно 22 августа.

По словам Семака, решение о дисквалификации не стало для него неожиданностью. Вне зависимости от этого "Зенит" будет готовиться к предстоящей игре с "Уфой", которая пройдет на выезде 24 августа. Так как по решению КДК тренер не сможет руководить клубом во время матча, будет решаться вопрос о его "замене", кто выступит в роли наставника - пока неизвестно.

"Сложно сказать, как это отразится. Уверен, что игроки будут делать, то, что должны, вне зависимости от того, где будет находиться главный тренер", - отметил Семак.

Наставник сине-бело-голубых рассказал, что конфликт с судейством не повлиял на подготовку петербургского клуба к следующему матчу.

"Футбол - это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны. Все в нормах закона. Наше дело - работать и готовиться к следующему матчу. Да, не выиграли. Моменты создаем, но не забиваем. Будем работать над игрой и реализацией", - сказал он.

Напомним, 17 августа "Зенит" сыграл с "Ахматом" на "Газпром-Арене". Встреча закончилась со счетом 0:0. Судьи не засчитали несколько голов в ворота клуба из Грозного, на что Сергей Семак резко высказался в отношении судейской бригады. КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера на два матча, с "Уфой" - по факту, еще на одну игру РПЛ - условно.

"Зенит" сразится с "Уфой" уже в эту субботу, 24 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что защитник Данил Круговой заключил с "Зенитом" пятилетний контракт.

Фото: ФК "Зенит"