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Сергей Семак прокомментировал решение о его дисквалификации в матче с "Уфой"
Сегодня, 13:02
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nadezhda_sib

Сергей Семак прокомментировал решение о его дисквалификации в матче с "Уфой"

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Тренер отметил, что решение КДК в рамках закона, и его дело и дело клуба - готовиться к следующему матчу.

Тренер "Зенита" прокомментировал свою дисквалификацию на две игры РПЛ из-за "оскорбления официальных лиц матча". О решении КДК РФС стало известно 22 августа. 

По словам Семака, решение о дисквалификации не стало для него неожиданностью. Вне зависимости от этого "Зенит" будет готовиться к предстоящей игре с "Уфой", которая пройдет на выезде 24 августа. Так как по решению КДК тренер не сможет руководить клубом во время матча, будет решаться вопрос о его "замене", кто выступит в роли наставника - пока неизвестно. 

"Сложно сказать, как это отразится. Уверен, что игроки будут делать, то, что должны, вне зависимости от того, где будет находиться главный тренер",

- отметил Семак. 

Наставник сине-бело-голубых рассказал, что конфликт с судейством не повлиял на подготовку петербургского клуба к следующему матчу. 

"Футбол - это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны. Все в нормах закона. Наше дело - работать и готовиться к следующему матчу. Да, не выиграли. Моменты создаем, но не забиваем. Будем работать над игрой и реализацией",

- сказал он. 

Напомним, 17 августа "Зенит" сыграл с "Ахматом" на "Газпром-Арене". Встреча закончилась со счетом 0:0. Судьи не засчитали несколько голов в ворота клуба из Грозного, на что Сергей Семак резко высказался в отношении судейской бригады. КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера на два матча, с "Уфой" - по факту, еще на одну игру РПЛ - условно. 

"Зенит" сразится с "Уфой" уже в эту субботу, 24 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что защитник Данил Круговой заключил с "Зенитом" пятилетний контракт

Фото: ФК "Зенит" 

 

Теги: зенит, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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