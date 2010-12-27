Семак ответит за "козлов" на заседании КДК РФС

Главный тренер "Зенита" оскорбил судейскую бригаду после матча с "Ахматом".

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак примет участие в заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Одной из главных тем обсуждения станет инцидент, который произошел 17 августа после матча сине-бело-голубых с "Ахматом". Об этом сообщает издание "Спорт Экспресс".

После финального свистка Семак оттолкнул своего коллегу, который шел к арбитрам, со словами "Не надо с этими козлами разговаривать!". На послематчевой пресс-конференции наставник "Зенита" также выразил недовольство судейской работой бригады Алексея Матюнина. Он отметил, что арбитру необходимо пересмотреть спорные моменты, которые были в игре. В частности, Семак считает несправедливым, что не засчитали голы Ригони и Азмуна.

Чуть позже главный тренер сине-бело-голубых извинился за грубые слова в адрес судейской бригады. За Семака вступились многие болельщики, а также комментатор Василий Уткин, который призвал не судить тренера строго.

Ранее стали известны детали перехода Кругова в "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru