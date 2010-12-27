Сергей Семак извинился за "излишне эмоциональное выражение" к судьям

Он отметил, что не хотел никого обидеть.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на своей странице в Instagram извинился за свои эмоциональные слова в адрес судейской команды матча "Зенит" – "Ахмат".

"Футбол - это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов", – написал Семак под постом.

Напомним, матч "Зенита" с "Ахматом" завершился со счетом 0:0. Судьи отменили два гола, чем также остался недоволен тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. По итогам этого матча петербургский клуб упустил возможность оторваться от "Краснодара", однако все равно занял лидирующую позицию. Работу судей на матче также раскритиковала фигуристка Елизавета Туктамышева.

Фото: @sergey_bogdanovich_semak / Instagram