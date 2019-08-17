Сергей Семак прокомментировал итог матча "Зенит" - "Ахмат"

Наставник "Зенита" оказался недоволен результатами.

Тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Ахматом", который завершился 17 августа в Петербурге со счетом 0:0.

Семак остался недоволен ничьей и отметил, что в домашнем матче петербургский клуб должен был победить.

"Довольны быть не можем. Не победили дома. Это игра, в которой мы должны были побеждать. Но чтобы побеждать нужно забивать голы и как можно больше, чтобы не было поводов расстраиваться после матч", - негодует тренер "Зенита"

По мнению Семака, голевые моменты были. Более того, два гола отменили, но теперь с этим "будет разбираться судейство". Также мужчина заметил, что в команде не хватало Дриусси, нападающий мог бы отдать "обостряющую передачу". Ранее стало известно, что футболисту придется пропустить предстоящие матчи из-за травмы.

Также тренер "Зенита" опроверг все слухи об уходе Ригони. На данный момент футболист состоит в петербургском клубе, и в сегодняшнем матче с "Ахматом" вышел в стартовом составе команды.

"Моменты были, пусть и не так много. К сожалению, не забили. Будем отыгрываться в следующем матче", - заключил Сергей Семак.

Следующий матч "Зенита" в рамках седьмого тура РПЛ пройдет на выезде 24 августа, петербургский клуб сыграет с "Уфой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" потерял очки в игре против "Ахмата".

Видео: ФК "Зенит"