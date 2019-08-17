"Зенит" потерял очки в игре против "Ахмата"

Петербургский клуб занял второе место вслед за "Краснодаром".

Матч "Зенит" - "Ахмат", который прошел в Петербурге 17 августа, закончился со счетом 0:0, сообщил корреспондент Piter.TV

Встреча клубов состоялась в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги. По итогам в копилке "Зенита" 13 баллов, сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, "Ахмат" расположился на 11 месте с 6-ю очками.

В начале игры зрители поаплодировали пилотам, которые совершили аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Болельщики петербургского клуба также не обошли стороной конфликт между правоохранителями и фанатами, который произошел 3 августа. Участники движения "Вираж" вывесили баннер с фразой из песни Виктора Цоя.

Всего "Газпром Арену" 17 августа посетили 48 468 зрителей. До и после начала игры на КПП у стадиона образовались очереди.

Следующая игра "Зенита" состоится 24 августа на выезде с "Уфой".

Видео: Piter.TV