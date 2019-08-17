Видео: перед матчем "Зенита" у "Газпром Арены" выстроилась очередь

Многие петербуржцы смогли попасть на матч с опозданием.

На контрольно-пропускном пункте у стадиона "Газпром Арена" перед матчем между "Зенитом" и "Ахматом" выстроилась очередь, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам корреспондента, количество желающих попасть на стадион может достигать тысячи человек. Постепенно очередь сокращается, но даже после начала матча в 19:00 некоторые петербуржцы не успели попасть на "Газпром Арену".

Всего на игру пришло 48468 зрителей.

Напомним, сегодня, 17 августа, в рамках 6 тура РПЛ в городе на Неве петербургский футбольный клуб сразится с командой "Ахмата" из Грозного.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Дзюба и Ерохин выйдут на поле с первых минут игры.

Видео: Piter.TV