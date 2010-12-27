"Зенит" - "Ахмат": Дзюба и Ерохин сыграют в стартовом составе команды

Клубы сразятся в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги.

Пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказала о том, в каком составе сине-бело-голубые появятся на поле в матче с "Ахматом" 17 августа.

В основной состав команды вошли вратарь Андрей Лунев, защитники Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников, полузащитники Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Эмилиано Ригони, нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, а также капитан команды Братислав Иванович.

Напомним, матч между "Зенитом" и "Ахматом" состоится в 19:00 на "Газпром Арене" в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Малком и Дриусси будут восстанавливаться после травмы в матче с "Динамо".

Фото: ФК "Зенит"