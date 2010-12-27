Малком и Дриусси не сыграют против "Ахмата"

Матч начнется в 19:00.

Форварды "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси не помогут клубе в матче шестого тура РПЛ против "Ахмата". Об этом сообщили на официальном сайте "сине-бело-голыбух".

В пресс-службе "Зенита" рассказали, что игроки получили травму в матче против московского "Динамо". Сроки полного восстановления игроков станут известны после повторного обследования. По предварительной информации это займет 3-4 недели.

В текущем сезоне Малком провел в составе "сине-бело-голубых" два матча, а Дриусси –пять игр. Ни один из игроков голами не отметился.

В субботу, 17 августа, "Зенит" сыграет против "Ахмата" в рамках 6-го тура РПЛ. Матч пройдет в Петербурге в 19:00.

Фото: ФК "Зенит"